Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba a laissé entendre qu’il ne prolongera pas son contrat avec les Reds Devils.

Cependant son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer semble y croire et voudrait pouvoir garder son milieu de terrain le plus longtemps possible. Dans une interview donnée à ESPN, le technicien norvégien a affiché sa confiance sur le fait de voir le footballeur de 28 ans poursuivre sa carrière chez les Red Devils : « J’espère que chaque joueur pense que c’est l’endroit idéal pour gagner des trophées. Lorsque vous signez pour Manchester United, vous devez relever le défi. Paul est revenu et il est frais, et c’est toujours un garçon si positif. Les discussions que j’ai eues avec lui ont toutes été positives. »