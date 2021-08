Avant de s’engager avec le PSG, le défenseur central avait révélé ce projet dès le mois de janvier. Petit retour en arrière.

Lors de ses négociations pour un nouveau contrat avec le Real Madrid, qui n’ont finalement pas abouti, Sergio Ramos avec lâché cette petite phrase aux dirigeants de la Maison Blanche. « La proposition que vous m’avez faite, je ne vais pas l’accepter. Au PSG, ils m’ont dit qu’ils allaient faire une grosse équipe avec Messi et moi. »

A l’époque, cette information ressemblait fort à une spéculation. Le joueur voulait faire pression sur le club madrilène pour arriver à ses fins… Six mois plus tard, cette phrase prend tout son sens. Sergio Ramos a officiellement quitté le Real Madrid… et Lionel Messi est arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone. CQFD. Le PSG va bel et bien tenter de recruter les deux hommes !