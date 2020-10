Le récent vainqueur de la Ligue Europa, Séville, c’est imposé sur la plus petite des marques ce soir face à Levante. Même résultat pour le promu Cadix, qui a surpris l’Athletic Bilbao.

Pour le compte de la 4ème journée de Liga, le FC Séville recevait ce soir Levante. Un match largement dominé par les Andalous, qui vont devoir attendre la 92′ minute de jeu et un but de Youssef En-Nesyri pour souffler. Séville s’impose donc sur le score de 1-0 et décroche sa deuxième victoire en deux matchs de championnat.

Dans l’autre match de la soirée, le promus Cadix a joué un mauvais tour à l’Athletic Bilbao en s’imposant sur la pelouse des Basques grâce à un but contre son camp d’Unai Lopez (57′). Grâce à cette deuxième victoire de la saison, Cadix se retrouve à la 7ème position du classement.

