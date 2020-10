Interrogé au micro de RMC Sport après le tirage au sort de la Ligue des champions, l’ancien international français n’a pas caché sa joie de retrouver son ancien club, l’Olympique de Marseille.

Le hasard du tirage à bien fait les choses pour Mathieu Valbuena, qui retrouvera l’Olympique de Marseille en phase de poules de la Ligue des Champions avec l’Olympiakos.

« Je crois que ça ne peut pas être pire que la dernière fois. C’est toujours un grand plaisir. Cela fait plaisir de les retrouver, j’ai gardé beaucoup d’amis là-bas, j’espère aussi qu’il y aura du public », a ironisé Mathieu Valbuena, qui avait été copieusement sifflé par le Vélodrome lorsqu’il évoluait sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

« Tout le monde a sa chance, à part Manchester City qui est au-dessus du lot, c’est homogène. On va tout faire pour embêter tout le monde et faire bonne figure. Tout le monde peut prétendre finir deuxième », a-t-il ajouté, déterminé à jouer la deuxième place de ce groupe C.