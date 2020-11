Le Milan AC a décroché un match nul inespéré 2-2 à domicile sur sa pelouse face au Hellas Vérone auteur d’un très gros match.

AC Milan – Hellas Vérone 2-2 : Menés 2-0 sur des buts d’Antonin Barak (6e) et Davide Calabria (19e csc), les Rossoneri de Stefano Pioli ont évité la défaite grâce à Giangiacomo Magnani (27e csc) et Zlatan Ibrahimovic (93e), le huitième but en championnat de l’attaquant suédois. Toujours invaincu, le club lombard s’accroche à la première place avec 17 points, soit deux longueurs d’avance sur Sassuolo. De son côté, le Hellas Vérone est huitième avec 12 points.

