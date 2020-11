Rémi Cavagna a été élu supercombatif de la Vuelta 2020 et savoure ce titre.

« (Sur ce qu’il a fait pour devenir supercombatif) Je ne sais pas, j’ai essayé de gagner une étape, donc forcément, chaque jour j’ai essayé de me battre pour prendre l’échappée. Cette année, la Vuelta était quand même un peu fermée, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités pour les échappés, c’est-à-dire qu’il y avait toujours une équipe de leaders qui roulait, donc ça rendait les choses plus compliquées. Je pensais que ce serait un peu plus ouvert que le Tour de France, finalement c’était assez fermé donc je n’ai pas pu gagner d’étape. Je suis passé près il y a deux jours, ça l’a pas fait donc on verra l’année prochaine, on va se reposer, s’entraîner dur, et l’année prochaine on va y aller pour gagner des étapes. » A-t-il expliqué après la course.