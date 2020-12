13e journée de Serie A ce samedi. Avant que la Juventus ne se déplace à Parme ce soir, la Fiorentina a accueilli le Hellas Vérone et la Sampdoria, Crotone.

Menés dés la 8e minute et un but de Miguel Veloso sur penalty, la Fiorentina a réussi à revenir. Un but de Dusan Vlahovic a permis aux partenaires de Franck Ribéry d’arracher le point du match nul. Incapables de gagner depuis le 25 octobre dernier, le Viola sombre à la 17e place de Serie A, à seulement quatre longueurs du premier non-relégable.

Dans l’autre match de l’après-midi, la Sampdoria recevait Crotone. Et s’ils ont vite pris l’avantage grâce aux buts de Mikkel Damsgaard et Jakub Jankto, les hommes de Claudio Ranieri se sont fait peur. Simy sur penalty a ramené les siens dans le match, avant que l’éternel Quagliarella ne vienne plier le match, 3-1 score final.