A l’occasion de la 14e journée de Premier League, les Toffees d’Everton ont fait respecter leur rang en prenant le dessus sur une formation d’Arsenal toujours aussi peu inspirée en Angleterre (2-1).

Que les souvenirs du Big 4 sont loin pour Arsenal. Désormais abonné au ventre mou du championnat depuis plusieurs saisons, le club londonien vit une véritable descente aux enfers. Et celle-ci n’est pas prête de s’arranger. Battus ce samedi au Goodison Park d’Everton, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont creusé encore un peu plus leur tombe. Un contre-son-camp du malheureux Robert Holding à la 22e minute annonçait la couleur pour la suite de la rencontre. Malgré l’égalisation sur pénalty de Pépé à la 35e, les Gunners ont plongé après un but de Yerry Mina juste avant la première mi-temps à la 45e minute (2-1).

Avec ce nouveau revers, les hommes d’Arteta stagnent toujours à cette morose 15e place avec à peine cinq unités d’avance sur la zone rouge. De l’autre côté, la dynamique est totalement inversée. Avec ce beau succès à domicile, Everton devient provisoirement le dauphin de Liverpool avec 26 points avant les matches de Tottenham dimanche et de Leicester lundi.