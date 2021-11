L’aventure sera courte pour Adrien Rabiot à la Juventus Turin. Le Français est déjà poussé vers la sortie et ne devrait pas terminer sa troisième saison en Italie. Il n’a jamais convaincu et est désormais considéré comme un poids par sa direction.

Arrivé libre en juillet 2019 en provenance du Paris Saint Germain à la Juventus Turin, Adrien Rabiot était une belle promesse que la Vieille Dame devait finir de polir. Un transfert qui vire à l’échec alors que l’ancien parisien n’est plus désiré. Selon la Gazzetta dello Sport, la direction turinoise a décidé de s’en séparer dès cet hiver peu importe le prix. Une décision prise de concert avec Massimiliano Allegri.

Si Adrien Rabiot a toujours la confiance de Didier Deschamps en Bleus, ce n’est plus le cas en Italie. En Serie A, le Français ne cesse d’être pointé du doigt alors que ses prestations sont médiocres. Une véritable descente aux enfers pour l’ancienne pépite parisienne qui est désormais poussée vers la sortie par sa direction. La Juventus Turin accélérait le pas afin qu’un potentiel départ soit conclu le plus rapidement possible. En plus de ses mauvaises performances, le milieu de terrain de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2023, ne correspond pas aux exigences de Massimiliano Allegri et son salaire, très conséquent, est un poids pour une Vieille Dame en difficulté. Tant de paramètres qui désignent la sortie pour Adrien Rabiot.