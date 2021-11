Chelsea est le club qui impressionne l’Europe. Avare de nouveaux joueurs, Thomas Tuchel ne cesse de réclamer de nouvelles stars pouvant renouveler son effectif. Pour financer de telles arrivées, les Blues doivent dégraisser. Pulisic est poussé vers la sortie.

Leader en Premier League comme dans son groupe de Ligue des Champions, le Chelsea de Thomas Tuchel est une véritable machine. Pour poursuivre cette dynamique, le technicien allemand exige une renouvellement continuel de son effectif. Roulement qui ne peut se faire que si les Blues parviennent à dégraisser et à se débarrasser d’indésirables. Malgré les bonnes performances du club londonien, tout n’est pas tout rose pour plusieurs membres de l’effectif, désormais mis au placard alors que Thomas Tuchel a trouvé son onze. Une situation qui collerait parfaitement à Christian Pulisic.

Selon les informations d’El Nacional, Christian Pulisic serait poussé vers la sortie par ses dirigeants. Jugé comme étant trop fragile physiquement, l’international américain n’est plus dans les plans de Thomas Tuchel. Chelsea serait prêt à le laisser partir pour une offre avoisinant les 50 millions d’euros. Une opportunité qui attiserait l’intérêt de deux écuries : Liverpool et le FC Barcelone. Les Reds de Jürgen Klopp pourrait offrir un tel montant alors que le club catalan envisagerait un prêt avec une possible option d’achat.