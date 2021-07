Pas vraiment convaincu par le recrutement de Sergio Ramos, Daniel Riolo critique ce choix douteux du PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Sergio Ramos cette semaine une durée de deux ans, la venue de l’ancien capitaine du Real Madrid ne fait pas que des heureux. En effet, le journaliste de RMC Daniel Riolo avoue ne pas comprendre la décision de Leonardo de se jeter sur le vétéran espagnol de 35 ans.

« Je ne vois pas la cohérence dans ce que fait le PSG, et ça fait pas mal d’années. Tu as une charnière centrale avec Kimpembe et Marquinhos, tu vas chercher Ramos pour faire quoi ? Remplaçant de luxe ? Pour être titulaire ? S’il vient, c’est simplement parce que le PSG est le seul club capable de lui payer l’oseille que le Real ne voulait pas lui donner. »