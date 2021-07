Impressionné par le début de mercato de l’OM, Benoît Trémoulinas prédit un avenir radieux à la formation de Jorge Sampaoli.

Après une fin de saison en demi-teinte, qui s’est soldée par une 5e place en Ligue 1, Jorge Sampaoli a bien l’intention de ramener l’Olympique de Marseille vers les sommets l’an prochain. Et pour atteindre ses objectifs, l’Argentin peut compter sur le porte-monnaie de son patron, Frank McCourt. Le club phocéen s’est déjà renforcé avec le Brésilien Gerson, le jeune Barcelonais Konrad de la Fuente ou encore le capitaine des Bleuets Mattéo Guendouzi, mais Sampaoli et Longoria ont encore de nombreuses cibles dans le viseur. On pense notamment à la pépite Thiago Almada ou encore aux deux joueurs du FC Valence, Kevin Gameiro et Daniel Wass. Des noms qui font déjà rêver le consultant de la chaîne L’Equipe, Benoît Trémoulinas.

« J’ai dit dès le début que Sampaoli allait faire du bien à l’OM et que s’il venait à Marseille, c’est qu’il avait des garanties. C’était pareil à Séville. C’était sûr. Gameiro, il le voulait absolument à Séville mais il a été transféré à l’Atlético Madrid. Il est assez véloce. Wass, c’est un profil intéressant aussi. Gerson, il le connait bien, il sait comment l’utiliser. C’est très intéressant. »