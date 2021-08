Le Bayern Munich a décroché sa première victoire de la saison ce dimanche avec un succès 3 buts à 2 contre le FC Cologne.

Bayern Munich – FC Cologne 3-2 : Les buts bavarois ont été inscrits par Robert Lewandowski (50e) et Serge Gnabry (58e et 71e). Le Polonais a donc marqué pour son 15e match consécutif. Cologne avait trouvé le chemin des filets par Anthony Modeste (60e) et Mark Uth (62e). Au classement, le Bayern se repositionne à la 4e place), tandis que Cologne est 8e.