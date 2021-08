Ancien coach également de l’AS Monaco, Henry défend son compatriote et trouve la décision de Kylian Mbappé d’honorer son contrat jusqu’au bout logique et honnête. « Comme je le dis souvent lorsqu’on a un joueur hors pair on cherche toujours les petites bebêtes. J’espère qu’il va rester au PSG, j’espère qu’il sera bon, et qu’il verra après ce que le futur peut lui apporter car c’est normal qu’il évalue les choses. Mais est-ce qu’il manque de respect à quelqu’un ? Non, je n’ai pas encore vu ça. Il est là, il est présent et il joue même bien. » A-t-il expliqué sur la chaîne Prime Video.