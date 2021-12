Pierre Ménès a tenu à défendre le secteur offensif du Paris Saint-Germain en revenant sur la victoire 3 buts à 1 face à l’AS Saint-Etienne dimanche dernier.

Contrairement à d’autres spécialistes, il ne pointe pas du doigt l’attaque de l’équipe mais plutôt le milieu de terrain. « Quant à Neymar, je veux bien qu’on dise qu’il n’a pas défendu, mais c’est quand même le troisième joueur en statistiques physiques du PSG sur le match. Il a couru plus de 10 kilomètres. Un mec qui fait plus de 10 kilomètres et qui ne défend pas, il faut l’expliquer ! J’avais dit dans mon papier après le match que je savais que les attaquants allaient tout prendre. Ce sont les attaquants les têtes de gondoles. Quand ça marche, ce sont les 4 fantastiques et quand ça ne marche pas, c’est forcément de leur faute. Mais est-ce qu’on a vu le match qu’a fait le milieu de terrain du PSG ? Tu n’as pas un ballon qui arrive devant ! Chaque joueur du PSG qui a le ballon devant, c’est démerde toi tout seul. Quand il n’y a pas Verratti dans cette équipe, le contenu des relances vers l’avant du milieu de terrain est dramatique. C’est se tromper de débat que de tout mettre sur les attaquants.«