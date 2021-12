Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se rend en Loire-Atlantique pour affronter le FC Nantes dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre, pour l’OM on devrait se diriger vers un système en 3-5-1 avec Dimitri Payet et Konrad de la Fuente en soutien du buteur polonais Arkadiusz Milik. Unique buteur dimanche lors de la victoire face à Troyes en championnat, Pol Lirola devrait également débuter, tout comme Alvaro Gonzalez susceptible d’être titulaire dans la défense à 3 avec Saliba et Luan Peres. Voici les compos probables.

FCN : Lafont (cap) – Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin – Girotto, Moutoussamy, Cyprien – Simon, Kolo Muani, Blas.

OM : Lopez – Saliba, Alvaro, Peres – Lirola, Rongier, Guendouzi, Kamara, Payet (cap), De la Fuente – Milik.