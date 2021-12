Enorme transfert dans le football féminin avec l’arrivée de la légendaire Alex Morgan chez les San Diego Wave.

Double championne du monde et médaillée d’or aux Jeux Olympiques, la superstar américaine Alex Morgan s’est engagée ce lundi en faveur des San Diego Wave. La joueuse de 32 ans quitte Orlando Pride pour retrouver sa Californie natale, où elle entend bien terminer sa carrière.

« Je pense que ce qui m’enthousiasme vraiment, c’est que je me suis engagée à long terme avec ce club », a avoué Alex Morgan à l’agende américaine Associated Press. « Je me vois rester à San Diego tout au long de ma carrière de joueuse. Je vois ma famille s’installer à San Diego ».