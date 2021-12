Suspendus contre Lorient, Kylian Mbappé et Marco Verratti pour finalement profiter de quelques jours de vacances supplémentaires.

Sans forcer, le Paris Saint-Germain s’est imposé (2-0) hier soir face à l’AS Monaco grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Une victoire logique qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de prendre 13 points d’avance sur leur dauphin, l’Olympique de Marseille. Seule ombre au tableau, les deux cartons jaunes écopés par Marco Verratti et Kylian Mbappé. A moins qu’il ne s’agisse d’un énième coup de poker de l’entraîneur argentin.

« Certaines voix estiment que les deux joueurs l’ont un peu fait exprès afin d’avoir trois jours de vacances en plus », selon certaines sources. En effet, les deux Parisiens seront suspendus pour le dernier match de Ligue 1 avant la trêve, le mercredi 22 décembre face à Lorient. Un match sans véritable enjeu pour le PSG, qui aura tout de même le mérite de faire reposer les stars de l’équipe. Avec cette « sanction », Mbappé et Verratti devraient en effet gagner entre un et trois jours sur leurs vacances de Noël. La belle affaire.