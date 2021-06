Même si le milieu de terrain brésilien Gerson devrait rapidement poser sa valise dans la cité phocéenne, l’Olympique de Marseille compte bien poursuivre son mercato et renforcer le poste de milieu de terrain.

Gerson en partance pour la France, le club de Ligue 1 poursuit son marché et le nom de Seko Fofana circule toujours dans les petits papiers du club olympien pour la saison prochaine. Arrivé au RC Lens en provenance d’Italie la saison dernière, il sort d’une saison pleine et a même tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement. Malgré cet intérêt, le club artésien veut conserver Fofana à tout prix et n’entend surtout pas brader son numéro 8. À noter également que l’ancien joueur de l’Udinese est toujours suivi par l’Atalanta et l’AC Milan… À suivre.