Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait un point sur le mercato estival du club lyonnais et revient également sur l’histoire avec Memphis Depay.

Dans un entretien donné au « Progrès », la patron des Gones a fait un petit retour sur l’affaire Memphis et espère ne plus jamais revivre cette situation. Il compare même la situation avec celle de Georginio Wijnaldum avec les Reds de Liverpool. « C’est la priorité des priorités. On n’a pas pu le faire avec Memphis, mais on est satisfait de ses quatre ans et demi ici. Liverpool a eu le même dossier avec Wiljnadum. Le PSG va lui payer entre 10 et 11 M€ de salaire net, c’est le prix de sa liberté », a déclaré le président de l’OL. Rappelons que le capitaine de l’OL est en fin de contrat avec les Gones jusqu’à la fin du mois de juin et partira libre à ce moment-là. Il est annoncé au FC Barcelone.