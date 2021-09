Impressionné par le recrutement du PSG cet été, Ronaldo met tout de même le club en garde pour sa campagne de Ligue des champions.

Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce mardi, le Brésilien Ronaldo a donné son avis sur la nouvelle équipe XXL bâtie par le Paris Saint-Germain cet été. Une armada impressionnante qui devra tout de même se battre pour remporter la première Ligue des champions de son histoire.

« C’est encore tôt pour comprendre qui la gagnera, on en saura plus à partir des quarts. Le PSG est en pole, mais les débats sont une chose, le terrain en est une autre. Et de nombreux facteurs influent sur le terrain. J’ai évolué au Real Madrid pendant presque cinq ans, dans l’équipe des ‘Galacticos’, et je n’ai jamais gagné la Ligue des champions. Gagner n’est pas mathématique. Cela vaut aussi pour le PSG. »