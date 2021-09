En plus de son énorme salaire à l’OM, Jorge Sampaoli touche 65 000 euros par mois de la part du FC Santos.

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Jorge Sampaoli a notamment reçu une belle augmentation de salaire. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023, l’Argentin percevrait environ 300 000 euros bruts par mois. Une somme qui vient encore d’augmenter cette semaine, comme le révèle ESPN Brésil. Le média explique en effet que Jorge Sampaoli a obtenu gain de cause dans son procès l’opposant au club de Santos, qu’il avait entraîné entre 2018 et 2019.

Sampaoli avait poursuivi l’ancien club de Neymar pour des primes non payées et la justice a finalement condamné Santos à lui verser 1,8 million d’euros d’indemnités. Une somme colossale que le club préfère verser en mensualités. Tous les mois, le coach phocéen perçoit donc 65 000 euros en plus de son salaire. Bref, la belle vie pour Jorge Sampaoli…