Voilà un très beau geste signé Robinho. Le Brésilien de 36 ans est de retour au Brésil et portera les couleurs du FC Santos cette saison.

Touché de plein fouet par le coronavirus, le club du championnat brésilien a confirmé la signature de l’ancienne star du Real Madrid ou encore du Milan AC. Un transfert difficile à imaginer au départ mais finalement conclut grâce au très beau geste du Brésilien. En effet, Robinho a accepté de baisser de manière significative son salaire, afin de permettre à son club de toujours de ne pas se mettre dans le rouge sur le plan financier. À Santos, il touchera donc un salaire de 230 euros par mois !

“Ici ça a toujours été ma maison. Mon objectif est d’aider cette équipe sur et en dehors du terrain, et de ramener Santos au sommet (…) C’est un sentiment particulier de revenir dans le club qui m’a lancé dans le football”, a-t-il expliqué avant d’aller plus loin. “Le Santos FC traverse une période difficile financièrement. Je veux aider le club qui m’a toujours tout donné. Je vais jouer pour un salaire minimum, mais le plus important est d’être ici. Je vais bien physiquement et mentalement, évidemment il me manque encore un peu de rythme, mais au fil du temps, ça va aller de mieux en mieux”. Un magnifique geste de la part du Brésilien.