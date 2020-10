Retiré du football professionnel depuis 2018, Rio Mavuba fait son grand retour en tant que coach adjoint de la réserve des Girondins de Bordeaux.

Depuis sa retraite, l’ancien bordelais s’était converti en consultant TV mais également en entraîneur. D’abord coach de Mérignac-Arlac (National 3) l’été dernier, Mavuba va retrouver ses anciennes couleurs avec la réserve des Girondins (National 3).

«Vous êtes nombreux à me demander ce que je fais cette saison car je n’avais pas encore communiqué. Je tiens avant tout à remercier l’ensemble du club de Mérignac-Arlac et le coach Antoine Vergès, pour m’avoir permis d’apprendre et exercer ce métier dans le monde amateur. Aujourd’hui, je suis fier et honoré de pouvoir transmettre là où j’ai tout appris, merci aux Girondins pour la confiance» a confié l’ancien joueur sur ses réseaux sociaux.