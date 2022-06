Le FC Barcelone est tout proche de s’attacher les services de l’attaquant international polonais Robert Lewandowski pour la saison prochaine. Une probable arrivée qui redonne un grand sourire à Javier Tebas.

Président de la Liga, il a donné son avis concernant la future arrivée de Lewandowski en provenance du championnat allemand. “J’espère qu’il (Robert Lewandowski) jouera la saison prochaine pour Barcelone. Qu’il marquera un but qui lui permettra de remporter le championnat, qu’il donnera également son maillot et que nous l’aurons au Musée des légendes (lieu de Madrid d’où Javier Tebas s’est exprimé). Espérons que le Barça pourra confirmer les mesures entamées, car cela signifierait que Lewandowski pourra venir à Barcelone. Lewandowski est une star, une légende du football européen et du Bayern Munich. C’est important pour le football espagnol.” A martelé le dirigeant qui verrait d’un très mauvais oeil le transfert du Polonais capoté, après l’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid il y a quelques semaines…