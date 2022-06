Le Slovène de l’équipe Jumbo, Primoz Roglic a dévoilé ses ambitions pour le prochain Tour de France qui débute ce vendredi avec le départ à Copenhague. Il compte bien battre son compatriote Tadej Pogacar qui a remporté les deux dernières éditions.

À deux jours du début du Tour de France 2022, Primoz Roglic est revenu sur ses ambitions pour cette édition 2022 et il compte bien faire tomber de son trône Tadej Pogacar le grand favori et double tenant du titre. « Nous pouvons le battre. Nous sommes une équipe forte avec beaucoup de bonnes individualités. Tant que nous travaillons ensemble et que nous faisons du mieux possible, nous pensons que nous pouvons le battre. » A confié Roglic récent vainqueur du Dauphiné et prêt à ravir le titre à son jeune compatriote. Cette année, Roglic sera notamment accompagné de Jonas Vingegaard le Danois au sein de la Jumbo.