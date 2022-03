La situation ne s’arrange pas du côté du SCO d’Angers. En plus de sa crise sportive actuelle (6 défaites lors des 6 derniers matchs de championnat), le club traverse aussi une crise sur le plan financier. Saïd Chabane, le président du SCO, a même annoncé la vente du club dans les colonnes de l’Équipe.

La crise sanitaire aura vraisemblablement eu raison de Saïd Chabane, qui n’arrive plus à remonter la pente sur l’aspect financier. En effet, les comptes du club seraient au plus bas selon le président franco-algérien « il nous manque toujours les 37 M€ de recettes qu’on n’a pas touchés sur douze mois. Il nous faut un peu de temps pour nous remettre à flot et être plus sereins sur le plan financier». La jolie vente à 7 millions de Billal Brahimi à Nice en janvier dernier n’aura rien changé, et la seule solution qui s’offre est la vente du club.

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Saïd Chabane a avoué être à la recherche d’investisseurs afin de financer le club angevin, et qu’il serait prêt à devenir un actionnaire minoritaire ou même retirer l’intégralité de ses actions «le club est toujours en ouverture de capital. Il y a eu des discussions, il y en aura d’autres. Je ne souhaite pas forcément être majoritaire. Rester, ce n’est pas une obligation. Cela dépend du partenaire. Je le redis : je ne suis pas attaché au siège. »