Le deuxième ligne du Racing 92 Victor Moreaux s’est engagé avec Perpignan pour les deux prochaines saisons.

Moreaux (28 ans), passé par Castres (2014-2020) et Agen (2020-2021), avait rejoint le club francilien en octobre 2021 en tant que joker médical après la blessure de Baptiste Pesenti. « Victor est un deuxième ligne JIFF (joueur issu des filières de formation, NDLR), puissant et mobile, capable d’évoluer en position de numéro 4 ou de numéro 5. (…) Il a une solide expérience du Top 14 avec Castres où il fut champion de France et avec Agen où il a connu la lutte pour le maintien », s’est félicité l’entraîneur de Perpignan, Patrick Arlettaz.