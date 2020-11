Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un retour du public dans les stades à compter du 2 décembre. En France, il n’en est pas question avant janvier… ou février !

Une fois de plus, la France va se distinguer de ses voisins européens. Lors du premier confinement, au printemps dernier, la Ligue 1 avait été le seul grand championnat arrêté avant son terme. Cette fois, c’est le retour du public dans les stades qui s’annonce plus long en France qu’ailleurs.

Boris Johnson a décidé un retour des fans dans les stades anglais dès le 2 décembre aveec une jauge de 50 %, comprise entre 2 000 et 4 000 spectateurs. En France, Roxana Maracineanu a réaffirmé ce qu’avait annoncé le président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution, mardi. Avec une précision qui n’est pas anodine : le retour dans les stades se fera en janvier « ou février ». Soit potentiellement trois mois plus tard qu’en Angleterre. Seule bonne nouvelle pour les clubs : la jauge ne sera plus limitée à 5.000 spectateurs mais proportionnelle à la capacité d’accueil des stades.