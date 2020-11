Benjamin Bourigeaud, milieu de terrain du Stade Rennais, a évoqué dans les colonnes de L’Equipe son début de saison avec le club breton.

« J’essaie de ne pas trop me prendre la tête. Je m’étais préparé pour réussir une grosse saison, je suis un mec comme ça, qui donnera tout du début à la fin. Je me sens très épanoui, j’ai engrangé plus d’expérience, je suis en train d’évoluer, comme le club depuis trois ans, donc de la bonne manière. Et puis quand je suis arrivé, mon fils avait 5 mois et demi. Il aura 4 ans en décembre, il est à l’école, il y a un rythme à suivre. J’essaie aussi de jouer mon rôle de papa du mieux possible », a indiqué le joueur du Stade Rennais.

Avant de poursuivre : « Je suis un joueur assez complet qui peut faire les efforts défensifs comme offensifs, et je peux être décisif quand j’en ai l’occasion. Quand je suis arrivé, j’ai été décisif de suite, sur le côté. Mais j’ai toujours été dans le travail pour le collectif. Parfois, il faut savoir donner aux autres. J’essaie toujours de mettre la barre assez haut. Aujourd’hui, je perds un peu moins de ballons qu’avant, je regarde beaucoup les passes réussies ou clés, j’essaie de progresser à ce niveau-là. Mon rêve, c’est surtout de continuer à grandir. J’avais un rêve dans ma vie, c’était de jouer un jour la Ligue des champions. Maintenant, j’ai envie de plus encore. L’équipe de France, ce serait mentir de dire que je n’y pense pas, ça fait rêver, ça donne envie d’y aller, mais je sais qu’il me faut travailler encore beaucoup plus pour y prétendre. Quant à l’étranger, bien sûr qu’on a envie de savoir un jour ce qui s’y passe. »