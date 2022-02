Superbe opération de la part des Rennais, qui retrouvent le haut du classement après leur large victoire sur la pelouse de Montpellier (4-2).

Le match d’ouverture de la 26e journée de Ligue 1 a débuté très fort entre Montpellier et le Stade Rennais. Dominateurs d’entrée de jeu, les Bretons vont rapidement trouver la faille par l’intermédiaire de Martin Terrier (8′), imité dans la foulée par son coéquipier Benjamin Bourigeaud (15′). Deux buts parfaitement amenés par le capitaine rennais Hamari Traoré. Mais les Montpellierains ne vont pas lâcher le morceau et Ambroise Oyongo Bitolo (19′) va réduire la marque quelques minutes plus tard. Elye Wahi (41′) va même permettre aux siens de regagner les vestiaires de la Mosson sur un score de parité.

En seconde période, les Rennais vont un peu plus asseoir leur domination. Pour son retour à Montpellier, Gaëtan Laborde (52′) va s’offrir un but sur penalty et le Croate Lovro Majer (84′) va compléter le tableau d’affichage en fin de rencontre. Score final 4 à 2 en faveur de Rennes, qui s’empare provisoirement de la 4e place de Ligue 1 avec une petite longueur d’avance sur Strasbourg.