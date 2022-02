Michel Der Zakarian a lancé les hostilités face aux médias avant le derby entre Brest et Lorient ce week-end.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Michel Der Zakarian a motivé ses troupes avant le derby de dimanche (15h) entre le Stade Brestois et le FC Lorient. Car si 9 points séparent les deux formations avant le coup d’envoi, l’entraîneur breton ne prend pas ce match à la légère. « C’est un match très important face à un concurrent direct. À nous de prendre 3 points de plus qu’eux. Le match aller a été un tournant pour nous. À travers le contenu, on a su provoquer la réussite« , a-t-il indiqué en rappelant la victoire (2-1) arrachée arrachée par Brest sur la pelouse des Merlus.

Le technicien de 59 ans s’est également réjoui de pouvoir compter sur les supporters : « On joue chez nous avec notre public, à nous de faire ce qu’il faut sur le terrain. Dans un derby il faut absolument être efficace », a confié Michel Der Zakarian, qui précise que le groupe sera quasiment au complet et apte pour le derby, excepté Ronaël Pierre-Gabriel, absent un « long moment ».