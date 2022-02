L’équipe de France des moins de 20 ans est allée s’imposer 30 à 17 en Écosse vendredi soir dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des six nations de la catégorie, malgré deux cartons rouges.

Les Français, réduits à 14 dès la 13e minute après l’exclusion de Jefferson Joseph, ont pourtant largement dominé les débats en première mi-temps, conclue sur le score de 18-3, grâce à deux essais d’Esteban Capilla et Louis Le Brun et deux pénalités d’Emile Dayral. En seconde période, les Bleuets ont inscrit deux nouveaux essais, par Emilien Gailleton et Connor Sa, et en ont encaissé deux également, finissant même la rencontre à 13 après l’exclusion de Jules Coulon à la 69e.

Dans les autres rencontres de cette troisième journée, les Anglais, tenants du titre du Tournoi des U20, ont battu les Gallois 43-14, et restent deuxièmes devant les Français. L’Irlande, seule équipe encore invaincue, a de son côté conforté sa première place en remportant une troisième victoire consécutive face à l’Italie 39-12. Larges vainqueurs de l’Italie lors de l’ouverture du Tournoi (41-15), les Bleuets avaient ensuite été battus sur le fil par l’Irlande 17-16 à Aix-en-Provence.