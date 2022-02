Vendredi soir, le Stade Rennais s’est incliné dans les dernières secondes, 1-0, contre le Paris Saint-Germain, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Une défaite frustrante pour Martin Terreier qui n’a pas hésité d’évoquer une « faute professionnelle » à l’issue de la rencontre.

Vendredi soir, le Stade Rennais était tout proche de prendre un prendre un point sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain mais l’inévitable Kylian Mbappé a donné la victoire au club de la capitale dans le temps additionnel. À l’issue de la rencontre, le rennais Martin Terrier, était extrêmement déçu.

« C’est très frustrant. On leur donne le but, en part à l’abordage à la 94e minute (92e en fait, ndlr)… C’est une faute professionnelle après le match qu’on a fait. On sait que c’est difficile de venir au Parc des Princes, on a la chance de tenir 90 minutes, on perd un ballon anodin et derrière, on se fait punir… On peut avoir des regrets » , a lâché l’ancien Lyonnais au micro de Prime Video.