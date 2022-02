Jorge Sampaoli, entraineur de l’Olympique de Marseille, était conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz, dimanche à 20h45, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’entraineur argentin a répondu aux nombreuses critiques après la lourde défaite, 4-1, contre l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France.

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne le prochain match. La stratégie que je mets en place dépend de notre prochain adversaire. On essaie de prendre les meilleures décisions pour chaque match. Des fois, ça marche, d’autres non. On sait très bien que dans ce club, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale, du jeu. Si on avait gagné ce match avec le même système, l’analyse aurait changé. (…) C’est une analyse trop facile d’avoir des critiques sur un résultat. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde et réelle que les analyses typiques de café » , a estimé le coach de l’OM.

L’Olympique de Marseille aura l’occasion de se racheter ce dimanche à 20h45 face à Metz lors de la 24e journée de Ligue 1.