Rennes est l’équipe la plus séduisante de ce début de saison en Ligue 1.

Après plusieurs prestations convaincantes, Rennes se retrouve sur le devant de la scène et fait figure de favori pour les places européennes en fin de saison. Certains supporters du club breton estiment même que le SRFC peut venir titiller le PSG sur l’ensemble de la saison pour le titre en Ligue 1. Pierre Ménès, consultant pour Canal, met fin au débat.

“Il y a quand même quelque chose qu’on oublie depuis le début quand on fait cette comparaison (Ndlr : entre Montpellier en 2012 et Rennes), c’est que Montpellier n’avait aucune coupe d’Europe alors que Rennes est en Ligue des champions. A moins qu’ils aient un groupe épouvantable et qu’ils se fassent éliminer au bout de trois matchs, c’est évident que la Ligue des champions va leur pomper des points”, a indiqué Pierre Ménès dans son face cam sur Canal+.