La Commission de discipline de la LFP a décidé ce mercredi de ne pas sanctionner Neymar et Alvaro Gonzalez pour les débordements lors du premier Classico de la saison. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a réagi.

“Ce cauchemar est, en partie, terminé par une décision plus que méritée. Je n’ai jamais été et ne serai jamais une personne raciste. Un grand merci à l’Olympique de Marseille pour la confiance et la fidélité, aussi à nos grands supporters pour autant, autant d’affection. Rendez-vous sur le terrain.”

Alvaro Gonzalez était accusé par Neymar de l’avoir traité de manière raciste le 13 septembre dernier au Parc des Princes.