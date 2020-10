Longtemps annoncé sur le départ, Morgan Sanson a confirmé sa volonté de rester à l’Olympique de Marseille cette saison. Il veut découvrir la Ligue des Champions avec le club phocéen.

Morgan Sanson a donné son avis sur le mercato Marseillais. Il en a également profité pour clarifier sa situation.

« Mon nom est cité à tous les mercatos et je ne sais pas pourquoi. Mais c’est sûr qu’une quatrième recrue c’est bien pour nous. C’est un renfort en plus qui sera important. Au niveau des départs il n’y en a pas beaucoup. On a de grosses échéances qui arrivent, la Champions League. Donc c’est normal de ne pas vouloir partir n’importe où, n’importe comment. C’est vrai qu’il y aura plus de concurrence, mais je pense que c’est une bonne nouvelle. Moi je suis focus ici, j’ai envie de découvrir la Champions League avec l’OM, être performant dans cette compétition. On a l’effectif pour faire de belles choses en plus. Donc pourquoi s’en aller ? »