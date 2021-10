Absent depuis la première journée de championnat, Renato Sanches a effectué son retour en tant que titulaire ce week-end après deux mois de convalescence. Le Portugais devra impulser un nouvel élan au collectif lillois qui reçoit Séville ce mercredi soir à 21h sur Canal + Sport et RMC Sport.

60 minutes de jeu face à Clermont où Renato Sanches n’a pas brillé pour son retour à la compétition. Il était titulaire dans un rôle de meneur de jeu derrière les trois attaquants Timothy Weah, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné. Le Portugais de 24 ans n’a pas su faire les différences comme il l’a si bien fait la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier. Il a été à la hauteur de ses coéquipiers qui ont réalisé un non-match à Clermont en s’inclinant 1 à 0. Le Golden Boy 2016 a été crédité d’une note de 3 dans le journal L’Equipe.

L’ancien joueur du Bayern Munich a manqué les deux premières échéances européennes du LOSC à cause d’une blessure au genou, le match nul en ouverture 0-0 face à Wolsbourg et la défaite 2-1 à Salzbourg. L’international portugais est régulièrement écarté des terrains à cause de problèmes physiques. La saison dernière il était l’un des hommes clés du système lillois pourtant il a raté 59% des matchs toutes compétitions confondues. Son ancien entraineur, Christophe Galtier, explique dans un entretien à l’Equipe ce qui semble être pour lui la cause de ses blessures. « Je n’ai jamais eu les vraies raisons de ses blessures. Elles ne sont pas liées à une surcharge de travail, à l’accumulation de temps de jeu, au poids ou à l’hygiène de vie ». Selon Galtier, Renato Sanches « se tend dès que l’on évoque le fait qu’il soit titulaire ou remplaçant. Ce n’est pas du stress. Plutôt de la contrariété ».

Le milieu de terrain polyvalent des Dogues devrait être titularisé demain face à Séville dans un match qui s’avère important pour les deux équipes. En effet, le LOSC est dernier du Groupe G avec un point en deux matchs tandis que le club andalou est deuxième avec deux points. Mais contrairement aux Lillois qui sont à la peine en championnat avec une décevante 11ème place, les hommes de Julen Lopetegui sont troisième de Liga à égalité avec le Real Madrid.

Compositions probables :

LOSC : Grbić – Zeki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo – Sanches, André, Xeka, Bamba – Burak Yılmaz, David

Séville : Bounou – Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña – Jordán, Fernando, Rakitić – Lamela, Rafa Mir, Ocampos