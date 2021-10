Hier soir le Paris Saint-Germain a remporté sa rencontre de Ligue des champions contre le RB Leipzig sur le score de 3 buts à 2. Un match également marqué par des incidents dans les deux virages des ultras du PSG.

Soirée agitée hier au Parc des Princes lors du match de Ligue des champions entre le PSG et le RB Leipzig. Le club de la capitale l’emporte 3 buts à 2 mais la rencontre a été marquée par une bagarre. Des membres de la K-Soce Team, principal groupe du Collectif Ultras Paris, ont quitté le Virage Auteuil pour se battre avec des jeunes originaires d’Aulnay-sous-Bois dans les coursives. Une histoire qui s’est produite et même reproduite en fin de match et qui a nécessité l’intervention d’un certain nombre de stadiers. Outre à Auteuil, c’est à Boulogne que d’autres incidents se sont également déroulés. Sans billets avant le match, des anciens Boulogne Boys s’en sont pris au groupe des Paname Rebirth et leur ont volé leur bâche d’après une source de la sécurité. L’émeute a fait quatre blessés et une enquête devrait être mené.