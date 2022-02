La Juventus est toujours à la recherche d’un éventuel remplaçant pour prendre la place d’Alex Sandro lors du mercato estival 2022. Les Turinois se penchent sur le dossier Renan Lodi.

D’après les informations de « Tuttosport », le club de Serie A apprécie le profil et les qualités du latéral gauche brésilien qui évolue à Madrid sous les couleurs de l’Atletico. Les Italiens chercheraient en effet un successeur à Alex Sandro, lequel ne fait plus l’unanimité. Recruté par les Colchoneros en 2019 pour 21 millions d’euros, Renan Lodi a pris part à 28 rencontres, cette saison. Il a également marqué 1 but et délivré 4 passes décisives. Son contrat court jusqu’en juin 2025 et il ne devrait pas être bradé. Affaire à suivre…