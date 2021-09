En grandes difficultés sportives, et financières, le FC Barcelone vit un moment charnière dans son histoire. Après la nouvelle débâcle concédée sur la pelouse du Benfica Lisbonne, le club catalan est en crise. Une décision doit être prise concernant Ronald Koeman. A River Plate, Marcelo Gallardo est ouvert à l’idée de prendre les rênes de l’écurie blaugrana.

Sans solution, le FC Barcelone essuie désillusion sur désillusion depuis le début de la saison. La crise s’installe peu à peu et l’urgence est désormais de mise. Une décision radicale doit être prise alors qu’une short-list de plus en plus détaillée fait surface. Parmi tous les prétendants, un nom résonne tout particulièrement chez les supporters de l’Olympique Lyonnais : Marcelo Gallardo. Le technicien de River Plate a été en discussion avec les dirigeants rhodaniens à maintes et maintes reprises. Pourtant, c’est au FC Barcelone qu’il pourrait rebondir. Selon MundoDeportivo, l’Argentin, déjà courtisé lors de la démission récente de Ernesto Valverde, ferait partie des favoris pour prendre les rênes du club catalan. Selon Fabrizio Romano, Marcelo Gallardo serait même très intéressé à l’idée de relever un challenge de cette envergure.