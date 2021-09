Débarqué en juillet 2019 après plusieurs saisons stratosphériques avec les Blues de Chelsea en Premier League, Eden Hazard n’a toujours pas fait son trou au Real Madrid. Pourtant, le Belge garde la confiance de son coach, Carlo Ancelotti.

Enfin remis de ses nombreuses blessures, Eden Hazard a retrouvé les terrains sous les ordres de Carlo Ancelotti. Malheureusement, le Belge foule la pelouse mais ne fait toujours pas trembler les filets. En 7 rencontres toutes compétitions confondues, il n’a délivré qu’une seule passe décisive. Un manque d’impact en attaque qui ne gêne pas son technicien. Carlo Ancelotti donne sa confiance à son ailier à qui il ne manque qu’un but : « Que manque-t-il à Hazard pour être le joueur déterminant que tout le monde veut voir ? Un but. Il a bien joué ces dernières semaines. Il lui manque seulement un but, sinon il fait bien le reste. »