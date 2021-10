Courtisé par les plus grands en Angleterre cet été, Jules Koundé est finalement resté au FC Séville, club dans lequel il étincèle. Chelsea a abandonné sa piste mais pas le Real Madrid qui est désormais seul sur ce dossier.

Après de multiples tentatives, Chelsea a abandonné la piste menant au défenseur central français pour explorer d’autres pistes moins onéreuses. Une opportunité pour le Real Madrid qui serait désormais seul sur Jules Koundé. Le Français est déjà l’un des meilleurs défenseurs du monde malgré son jeune âge et son expérience en Liga est un plus loin d’être négligeable. Orphelins de son duo Sergio Ramos – Raphaël Varane, les dirigeants madrilènes se tournent désormais vers l’avenir et envisage la possibilité d’enrôler le défenseur andalou dès cet été afin de l’associer à David Alaba. Selon Fichajes, l’ancien bordelais souhaiterait quitter le FC Séville pour rejoindre une écurie de toute autre envergure.