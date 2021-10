Le Real Madrid devrait être l’une des écuries les plus insistantes sur le marché des transferts l’été prochain. La direction madrilène souhaite rajeunir son effectif comme elle a déjà commencé à le faire en s’attachant les services de Eduardo Camavinga. Une jeunesse dorée plus à même d’offrir la Ligue des Champions au club de la capitale espagnole.

Dans ses rangs, la Real possède déjà Ferland Mendy et Karim Benzema et a récemment enrôler Eduardo Camavinga. Une attirance pour les Français qui devrait se répéter lors du prochain mercato d’été alors que Kylian Mbappé est de plus en plus proche des Merengues mais une autre cible « Made in France » pourrait débarquer à Madrid. Selon Fichajes et Marca, cette piste mène à Aurélien Tchouaméni. Une attirance logique au vue de son profil et du récent intérêt du Real pour Paul Pogba. Les deux joueurs se ressemblent et Florentino Pérez souhaiterait tabler sur l’avenir en recrutant le Petit Prince monégasque. Le joueur pourrait quitter l’AS Monaco pour une somme comprise entre 35 et 60M€. La Juventus et Chelsea sont également sur le coup.