Mohamed Salah est inarrêtable en ce début de saison et rien n’arrête la star égyptienne. Dimanche, il a inscrit un triplé dans la victoire de son équipe 5-0 sur la pelouse de Manchester United.

Qualifié de meilleur joueur du monde du moment par son entraîneur Jürgen Klopp, Salah ne laisse pas non plus indifférent les autres observateurs du football mondial. C’est le cas de Michael Owen, ancienne joueur de Liverpool. « Que pouvons-nous dire de plus ? C’est un joueur phénoménal. Il peut marquer beaucoup de buts et dans des styles différents. Il le fait dans les grands matchs. Vous voulez être du côté de ces joueurs et vous dire, ‘oui, il est dans notre équipe. Il est dans la forme de sa vie, très confiant. Pour faire ce qu’il fait devant 70 000 personnes (à Old Trafford, ndlr), il faut beaucoup de courage. Salah est un joueur incroyable, que l’on peut regarder toute la nuit. » A déclaré le Ballon d’Or 2001 à la télévision anglaise, très élogieux sur Mohamed Salah.

Africa Top Sports