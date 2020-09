Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane évoque le mercato et semble se satisfaire de son groupe avant le deuxième match de la saison.

Présent en conférence de presse, le coach du Real Madrid pense avoir le meilleur groupe possible pour faire une grande saison. “Tout peut arriver jusqu’au 4 octobre. Mais je suis content de mon effectif, c’est le meilleur, je lui fais entièrement confiance. Nous travaillerons pour être physiquement bien et si nous sommes bien préparés, nous pouvons rivaliser et atteindre nos objectifs, qui est de gagner. Je ne vais rien demander”, a confié le coach merengue. Le Real se déplace à Séville pour affronter le Betis ce soir à 21 heures.