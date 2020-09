Entraîneur du Stade de Reims, David Guion évoque le match du week-end avec la réception du PSG ce dimanche à 21 heures.

Avant la rencontre de la 5e journée, le coach rémois est revenu sur les qualités du PSG et espère un groupe à 200% pour tenter quelque chose de grand à domicile.

“C’est toujours un évènement de recevoir le PSG. Maintenant en effet, l’idée est surtout de bien récupérer pour retrouver un peu de fraîcheur et que les garçons soient dans de bonnes conditions. Parce qu’on sait très bien qu’il faut beaucoup de ressources mentales contre cette équipe-là. Elle vous confisque le ballon, elle crée chez vous de la frustration et il faut être capable de répondre. Donc c’est pour ça que l’aspect athlétique et physique est déterminant, il faut retrouver de la fraîcheur. Et puis aussi retrouver le mental, il faut aussi oser. On va retrouver notre stade après quatre déplacements, c’est bien. Je compte sur les 5000 supporters qui seront présents pour nous encourager.”