Le technicien français est particulièrement satisfait de l’état de forme de ses joueurs ces dernières semaines.

Présent en conférence de presse ce soir, après le succès (2-0) du Real Madrid face à Grenade pour le compte de la 15e journée de Liga, Zinedine Zidane a tenu a féliciter ses joueurs. Grâce à cette nouvelle victoire, les Merengues restent coleader du championnat à égalité avec leur rival, l’Atlético Madrid.

« Ce sont six victoires consécutives (toutes compétitions), travaillées. Et on devra continuer à travailler et à lutter sur le terrain, c’est ce que je demande à mes joueurs. Mais d’abord, qu’ils se reposent un peu, qu’ils passent un peu de temps en famille, et ensuite on reviendra au travail. C’était un match compliqué. (Sur la série de 6 victoires) C’est dû au travail, les joueurs savent qu’on aura des moments compliqués durant les matches. (Après les défaites de cet automne), on a continué à travailler, à préparer les matches tous ensemble, et c’est ce qu’il faut faire, toujours. Des matches, on va en perdre d’autres. De temps en temps. C’est inévitable. Mais pour le moment, on va se satisfaire des six victoires consécutives, ce qui n’est rien d’aisé, et je me réjouis pour les joueurs. Quand c’est compliqué, j’encaisse les critiques, mais quand il y a des moments comme ça, il faut aussi savoir en profiter ».