Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 5 affiches de la soirée avec la défaite pour les Lakers Los Angeles.

Les coéquipiers de LeBron James (29 points, 6 passes) ont été battu par une belle équipe de Portland emmenée par un Damian Lillard avec 31 points. Les Blazers ont aussi pu compter sur Gary Trent Jr avec 22 points et Cj McCollum qui termine avec 20 points. Memphis vient à bout de Brooklyn malgré les 28 points de Caris LeVert et les 21 du Français Luwawu-Cabarrot et les absences de Durant et Irving. Mauvaise nouvelle pour les Grizzlies qui ont perdu sur blessure leur vedette Ja Morant. Ce dernier souffre d’une blessure à la cheville.

Atlanta poursuit sa belle série avec une victoire face à Detroit et un Killian Hayes avec 10 points. En face, Trae Young termine meilleur marqueur du match avec 29 points. Utah se rattrape bien avec un succès d’un seul petit point face au Thunder d’Oklahoma City et 12 points, 10 rebonds pour Rudy Gobert. Donovan Mitchell donne la victoire à son équipe et score au final 20 points. Dans le dernier match de la nuit, Denver et Jamal Murray (21 points) viennent à bout des Rockets de Houston malgré les 34 points de James Harden et un nouveau match à 23 points pour Christian Wood.

.@rudygobert27: 12 PTS, 10 REB, 4 AST, 4 BLK

Theo Maledon: 6 PTS, 2 AST, 1 STL



Le @UtahJazz l'emporte 110-109 jusqu'au bout du suspens! pic.twitter.com/9guMU84poJ — NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2020